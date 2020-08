Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 03

Les mariés, Cindy et Thomas, sont de retour à la maison. Ils profitent ensemble de leur fille Alba. Emilie évoque sa relation difficile avec son père. Avec le soutien de ses amies, Vanessa et Stéphanie, Emilie décide d’aller à la rencontre de son père. Jesta et Benoît sont de retour à la maison. Ils sont ravis de voir que Juliann se retourne seul désormais. Julie est de retour de son rendez-vous chez le gynécologue où elle a fait une échographie. Elle très excitée à l’idée de montrer les photos de l’échographie à son mari. Mamans et célèbres du lundi au vendredi à 17h sur TFX.