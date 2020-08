Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 04

C’est l’heure du bain pour Mia. Un moment très agréable pour Martika. Julie s’apprête à acheter des nouvelles chaussures pour Gianni. Il grandit vite et ses chaussures ne lui vont plus. Julie s’est donc rendue dans une boutique de chaussures pour enfants afin de mesurer ses pieds et de trouver des chaussures adaptées. Kelly est venue récupérer Lyam chez sa grand-mère. Lors d’un goûter, Kelly confie à sa mère son souhait de reprendre contact avec son père qu’elle n’a pas vu depuis 12 ans. Julia a rendez-vous avec Stephanie pour prendre un verre sans leurs enfants. Julia se confie à Stéphanie au sujet de sa récente fausse couche. Mamans et célèbres du lundi au vendredi à 17h sur TFX.