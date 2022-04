Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 38

Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire d’Adriann. Juliann Benoit et Jesta fêtent cet évènement en famille. Pendant ce temps, Julia a atteint 1 millions de followers sur les réseaux sociaux. Elle est très fière d’avoir atteint ce stade et a prévu une surprise pour ses abonnés. Émilie a organisé un escape game avec Maëlla et Menzo. Cet escape game à pour particularité de se passer dans le noir ! Hillary utilise sa notoriété pour venir en aide à Rémi qui attend une greffe du cœur. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 38.