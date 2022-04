Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 39

Rym et Vincent ont acheté des nouveaux livres à Maria Valentina. Aujourd'hui, ils lui racontent l'histoire de Petit Ours Brun qui devient grand-frère comme Maria-Valentina avec Alma. Daniela et Julien emmènent Martin dans le cabinet d'Aurélie pour un bain de "renaissance". Un moment tout en douceur qui permet au nouveau-né de pouvoir libérer les tensions physiques et émotionnelles liées à l'accouchement. Martin retrouve la sensation de bien-être connu dans le ventre de sa maman. Kelly fait la connaissance de l'auteur qui va l'accompagner dans l'écriture de son livre évoquant son combat contre les kilos. Sarah, Ben et les enfants passent quelques jours en famille à la montagne. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 39.