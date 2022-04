Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 40

Sarah, Benjamin, Tao et Damian passent quelques jours à la montagne en famille. Ils ont prévu plein d'activités et viennent de terminer la chasse au trésor nocturne. C’est un grand jour pour Jesta et Benoît, qui fêtent le premier anniversaire d’Adriann à Las Terrenas. Pour l’occasion, ils ont prévu une belle soirée au restaurant. Aujourd’hui, Émilie et Maëva se rendent dans une boutique de lingerie pour choisir les tenues de leur shooting “Sexy Mama”. De son côté Julia a organisé une conférence sur l’endométriose pour fêter ses 1 millions d'abonnées. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 40.