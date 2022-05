Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 41

1 semaine après son accouchement, Cindy doit déjà prendre le travail. Émilie et Maëva arrivent à l’hôtel dans lequel elles vont réaliser un shooting photo en lingerie. Hillary et Giovanni viennent de rentrer chez eux à Dubaï. Ils sont heureux de retrouver leur cocon avec Matteo. Ils en profitent pour inviter Martika et Umberto à la maison. C’est l’occasion de faire se rencontrer leurs enfants. À la montagne, Benjamin et Sarah ont prévu une activité ski avec les enfants. Ils sont prêts à partir sur les pistes. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 41