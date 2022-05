Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 42

En République Dominicaine, Jesta, Stéphanie et Benoît poursuivent le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Aujourd'hui, les parents décident de faire découvrir tous les coulisses à leurs enfants Juliann et Lyam. Après le départ de deux salariés, Emilie Nef Naf change de bureaux pour sa société. Rym et Vincent font un atelier peinture à l'eau avec Maria-Valentina. C'est un échec ! Depuis l'arrivée d'Alma, Rym culpabilise de moins pouvoir accorder de temps à sa fille aînée. De retour en France pour la vente de sa maison, Julia propose à Emilie et Maëva, un week-end entre mamans au Zoo. Kelly emmène Lyam chez le dentiste qui lui découvre sa première carie ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 42.