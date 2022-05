Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 43

A Dubaï, Hillary, Giovanni, Martika, Umberto et les enfants visitent une ferme. Mia et Milo sont heureux d'aller à la rencontre des animaux. Cindy se prépare pour des petites vacances en famille au Cap Ferret. Les premières à 4 depuis la naissance de Victoire ! Julie prépare la sortie de son livre de cuisine à la maison. Elle vérifie la préparation de ses recettes en corrigeant les derniers petits détails. A Rennes, Maxime et Alizée ont pris une grande décision : déménager. Ils sont à la recherche d'une nouvelle maison. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 43.