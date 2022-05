Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 44

Julia a fait la surprise à Luna de l'emmener passer 2 jours au parc animalier avec Émilie, Maeva et leurs enfants. Cindy et Thomas vont suivre l'avancée des travaux de leur future maison. Sarah et Benjamin passent quelques jours à la montagne en famille. La production de "Mamans & célèbres" a un nouveau projet à proposer pour Kelly et Neymar ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 44.