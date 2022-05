Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 45

Julia, Maeva et Émilie passent deux jours dans un parc animalier avec leurs enfants. Rym reçoit la visite de Souailla, la sage-femme qui la suit depuis son accouchement. Elle part ensuite accompagnée de son amie Maya pour des essayages de robes de mariée. Hillary et Giovanni ont pris rendez-vous pour faire un soin énergétique avec Matteo. Benoit a reservé une surprise à Jesta, en l'invitant à un cours de Bachata ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 45.