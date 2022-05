Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 46

Le séjour de Julia, Maeva, Émilie et leurs enfants au parc animalier continue, avec un réveil matinal à quelques mètres des ours polaires ! Camille vient de rentrer du tournage de La Villa des Cœurs Brisés auquel elle a participé en tant que candidate, et c'est une autre aventure que la production veut lui proposer maintenant avec Silent Library. A Dubaï, Martika a réservé une surprise avec sa fille de 2 ans Mia pour une petite activité manucure, suivi d'un passage dans une maison de glace. Julie a voulu faire plaisir à Gianni, fan de Spider-Man, en prenant de la hauteur en l'amenant à l'escalade ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 46