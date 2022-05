Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 47

Camille et Zélyana reçoivent de la famille à la maison ! La cousine de Camille, avec qui elle est très proche depuis toute petite, vient rendre visite à la jeune maman. Cindy a contacté Clara, une vidéaste, pour immortaliser des moments de vie avec Alba et Victoire. C'est l'heure du déménagement pour Maxime et Alizée. Leur ancienne maison a été totalement vidée, les parents de Thi-Waï et Soa-Li sont prêts pour le grand changement, non sans émotion ! Rym vient d'avoir au téléphone la styliste qui va faire les robes de ses filles pour leur mariage. Hillary, Giovanni et leur premier enfant Milo vont dans un parc à l'univers safari. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 47.