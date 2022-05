Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 48

Martika et Umberto organisent un goûter chez eux pour la venue d'Eloïse et Nacca à Dubaï... Martika et Julia en profitent pour mettre au défi Eloïse de changer sa première couche ! Séance de shooting photo pour Julie et ses deux enfants, Gianni et Giovann, pour la sortie de son livre de recettes culinaires. Kelly, Émilie, Cindy, Camille et Maeva se retrouvent pour le tournage de l'émission Silent Library. Alizée et Maxime viennent de s'installer dans une nouvelle maison. Le frère d'Alizée est présent pour aider à l'emménagement. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 48.