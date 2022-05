Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 49

Aujourd'hui, Julia souhaite faire de la pâte à sel avec sa fille, car elle trouve que cela fait longtemps qu'elle n'a pas fait d'activité créative avec ses enfants... Maeva, Émilie, Camille, Kelly et CIndy sont en plein tournage de l'émission Silent Library. Pour remporter de l'argent pour une association, chaque défi doit être réalisé sans faire de bruit. Grande première pour Milo, ses parents Hillary et Giovanni ont décidé de l'amener chez le coiffeur. Et à Dubaï, il existe des "barbers" juste pour les enfants ! En République Dominicaine, Stéphanie a réservé une ballade à buggy pour Lyam et elle, car elle veut montrer à son fils qu'elle aussi est une aventurière ! En ce moment, la période est un peu compliquée pour Rym et Vincent. C'est pour cela qu'ils ont pris la décision de se réserver un petit week-end à Lisbonne en amoureux ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 49.