Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 50

Daniela doit rejoindre Cindy dans un parc de jeux avec les enfants. Elles ne se sont jamais rencontrées, c'est donc l'occasion de faire connaissance ! Ce matin, Julie a réservé une surprise à son plus petit fils, Giovann, en allant faire de la grande roue dans le centre de Lyon. Récemment, Martika s'est associée à son amie Mony pour créer une collection de kimonos avec accessoires. Mony vient lui présenter certains vêtements enfin terminés ! Petite sortie au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour Maeva, Julien et le petit Gabriel, qui va pour la première fois au musée de sa vie ! Kelly reçoit aujourd'hui la visite du co-auteur de son livre sur ses problèmes de poids. C'est le moment de se livrer à lui... Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 50.