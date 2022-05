Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 51

Depuis peu de temps, Julia a une piscine à la maison ! Elle veut donc en profiter pour faire découvrir cette activité à Vittorio qui ne l'avait encore jamais testée ! Camille a participé au tournage de La Villa des Cœurs Brisés en tant que candidate, elle se met donc devant la télé avec sa fille... qui n'en a rien à faire ! Hillary a invité ses amies Allison et Manon, spécialement venues de France, pour son premier essayage de robes de mariée. Alizée et Maxime viennent de s'installer dans leur nouvelle maison, et toute leur communauté souhaite un home tour ! Aujourd'hui, Rym et Vincent fêtent le premier mois d'Alma, leur seconde fille. Vincent reçoit un coup de fil de la part de Neymar qui veut lui proposer une sortie entre papas ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 51.