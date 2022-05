Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 52

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lyam qui a 7 ans ! Stéphanie souhaite qu'il se souvienne de ce jour mémorable en République Dominicaine. Julie a décidé d'organiser une activité marionnettes avec ses deux enfants, Gianni et Giovann, de la conception des marionnettes jusqu'au spectacle ! Et Gianni est ravi ! Kelly a rendez-vous dans un salon de tatouage pour se faire tatouer le prénom de sa fille, Lyana. Éloïse et Nacca sont rentrés de Dubaï et reçoivent la visite des parents d'Éloïse dans le Sud de la France. Ils en profitent pour les mettre à contribution pour les aider à faire la future chambre du bébé. Martika a trouvé sur internet une activité pour enfants où ils peuvent s'exprimer comme ils veulent avec de la peinture. Elle a donc décidé d'y aller avec Mia. Ensuite, elle s'apprête à rencontrer une de ses fans qui a le syndrome de Rubinstein, une maladie génétique. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 52.