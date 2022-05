Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 54

Neymar a invité Benjamin et Vincent à passer une journée entre papas, car il n'y a pas que les mamans qui peuvent prendre soin d'elles. Au programme, barbier, restaurant argentin et karting ! En l'absence de Vincent, Rym s'occupe seule de ses deux filles en bas âge. Sarah a eu un grave accident de ski le dernier jour de leur séjour à la montagne. Alors avec deux enfants, l'absence de Benjamin et un bras en écharpe, la journée ne s'annonce pas de tout repos ! Pour Alizée et Maxime, c'est journée shooting photo à quatre ! Encore faut-il que Thi-Waï soit d'accord... Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 54.