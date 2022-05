Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 55

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Daniela ! Elle en profite pour passer une journée au spa avec ses deux plus grands enfants, Eléa et Valentin. Avec l'accouchement d'Éloïse qui arrive d'ici quelques semaines, Nacca a fait le choix de changer de voiture ! Objectif, un 4x4 sportif pour que la maman et le bébé aient de la place. Ils ont aussi fait appel au père d'Éloïse pour installer le papier peint dans la chambre du futur bébé. Rym et Vincent partent pour une séance de shootings avec les enfants, chez Émilie, leur photographe préférée. A Dubaï, Martika est invitée chez Julia. Pour mardi gras, elles vont faire des crêpes mais avant ça, séance de maquillage ! Kelly a rendez-vous quant à elle avec son chirurgien esthétique pour préparer son opération de la poitrine. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 55.