Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 56

Jesta, Benoit et les enfants viennent de rentrer du tournage de "La Villa des Cœurs Brisés" en République Dominicaine. Changement de décor radical... Journée pas comme les autres pour Julia, qui fait une séance de dédicaces pour la sortie de son livre de cuisine. Aujourd'hui, Hillary et Giovanni se sont réservés une séance dans des bains glacés, ce qui revigore le corps et l'esprit ! Éloïse et Nacca ont invité Camille et sa fille à passer l'après-midi chez eux. Stéphanie vient de récupérer Lyam à l'école et va passer la fin d'après-midi chez sa maman. Elle a aussi tourné plusieurs vidéos pour des cours de sport en ligne avec la collaboration de célèbres coachs belges. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 56.