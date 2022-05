Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 57

A l'occasion de la sortie de son livre, Kelly part avec Neymar faire un shooting photo chez Émilie, la photographe qui les suit depuis plusieurs années. Lors de sa grossesse, Eloïse a ressenti plusieurs fois des douleurs au bassin, ainsi qu'aux jambes. Il était donc inévitable de prendre un rendez-vous chez l'ostéopathe. Benoit rentre de la crèche avec Juliann, Adriann et Sway, la fille de leur amie Cécilia. Une soirée qui s'annonce riche en émotions ! À Dubaï, Martika a préparé une surprise pour Hillary et Julia, une spécialiste en la matière... Il y a quelques temps, Cindy avait fait appel à Clara, une vidéaste, pour immortaliser des instants avec ses deux filles. Découverte du résultat... Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 57.