Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 58

Cindy, Sarah, Émilie, Julie et leurs enfants viennent d'arriver à la montagne où ils vont passer le week-end. Maeva profite de sa venue en Haute-Savoie pour passer voir son amie Julie, qui elle aussi est jeune maman. Julie lui a offert une journée de shooting photo pour marquer le premier anniversaire de Gabriel. Jesta et Benoit ont rendez-vous chez TF1 pour répondre aux questions des internautes avec Stéphanie, grandes retrouvailles depuis la République Dominicaine ! Martika et Umberto emmènent leurs enfants au parc aujourd'hui afin de les défouler... Et après avoir déposé les filles à la crèche, Umberto a réservé une surprise à Martika. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 58.