Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 59

Luna, la fille de Julia, fête son cinquième anniversaire ! Et pour l'occasion, sa mère souhaite qu'elle passe le plus beau jour de sa vie sous le thème des poupées ! Au week-end à la montagne, Émilie, Sarah et Julie vont faire de la calèche, tandis que Cindy est rentrée se reposer au chalet avec ses deux filles. Aujourd'hui, Kelly se fait opérer de la poitrine, ce qui la stresse tout autant que Neymar ! Éloïse et Nacca ont enfin pu récupérer tous les meubles pour la nouvelle chambre de leur future fille. Et maintenant, il va falloir les monter, ce qui n'est pas une mince affaire pour Nacca ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 59 .