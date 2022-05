Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 60

Julie, Sarah, Emilie et Cindy et leurs enfants sont toujours en week-end à la montagne. Ils s'apprêtent à faire une nouvelle activité : le snowtubbing ! Rym et Vincent passent enfin un week-end en amoureux à Lisbonne, une première depuis la naissance d'Alma et Maria-Valentina. Stéphanie a invité son père, très proche de son fils Lyam, à prendre le café chez elle. Dans le Sud de la France, Nacca a prévu une petite surprise "bien-être" pour Eloïse, elle va pouvoir profiter d'un bain sensoriel avant son accouchement... Et ils passeront la nuit en maison d'hôte afin de profiter de leurs derniers moments à deux avant l'arrivée de leur fille. Jesta et Benoit reçoivent leur famille pour le déjeuner dominical. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 60.