Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 10

La soirée d'une vie ! Les 18 ans de Tiya, la sœur de Tiziri sont l'occasion pour elle de lui faire une surprise de taille. Le thème "mille et une nuits" est mis à l'honneur : découverte de la salle avec bar, stand de crêpes ou encore burger, ainsi que des activités : cracheurs de feu et danseuses orientales sont de la partie. Tiziri n'a pas fait les choses à moitié, comme sa sœur va-t-elle réagir en découvrant la beauté des lieux ? De son côté, Julie passe un moment privilégié avec trois de ses abonnés. Grande sportive, elle a proposé un concours sur ses réseaux sociaux afin de faire profiter à 3 de ses abonnés d'un cours de sport qu'elle orchestre seule ! Julie va tout donner pendant un cours de cyclisme, autrement appelé "RPM". Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 10