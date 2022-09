Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 11

Après son intervention lors d'une conférence autour de l'endométriose que Julia a pu animer, elle a décidé de devenir une porte-parole de ce sujet. À Dubaï, elle consacre son temps à raconter dans un livre son histoire et son combat face à la maladie, dans le but de donner de l'espoir aux femmes qui en souffrent. À Paris, l'heure de la fête a sonné ! Les préparatifs pour Isaho et Inaya sont terminés malgré des oublis et quelques couacs... Mission accomplie pour Tiziri qui réussit à émerveiller sa sœur Tiya ! Le bilan de la soirée est plus que réussi : familles et amis étaient au rendez-vous. De l'autre côté de la frontière, en suisse, Sarah prépare elle aussi une surprise. Un voyage en van pour toute la famille ! Rien n'est laissé au hasard, 3 heures de route pour une destination mystérieuse à la montagne. De quoi émerveille nos 3 garçons. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 11