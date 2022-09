Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 12

Kelly Neymar viennent de rentrer de République Dominicaine et le retour n'est pas de tout repos ! Ils ont pris la décision de faire passer un deuxième CP à Lyam qui doit encore apprendre à lire et écrire pour intégrer le CE1. Concernant Lyana, Neymar s'oppose frontalement à Kelly sur l'éducation de la petite dernière. Kelly ne voulant pas rater la petite enfance de Lyana, refuse de la mettre à la crèche, ce qui selon son mari nuit à son développement. À Bordeaux, Emilie a demandé à Stéphanie l'accompagner pour rencontrer un chirurgien esthétique. Complexée depuis la naissance de sa fille il y a 10 ans, lié à sa césarienne, répétée à la naissance de Menzo, ses 2 cicatrices vont être inspectées par un spécialiste. En Suisse, le week-end surprise de Sarah bat son plein ! Au programme : petit-déjeuner dans le salon improvisée dans le van, luge d'été et acrobranche. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 12