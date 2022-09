Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 13

Avant de rencontrer le chirurgien, quoi de mieux qu'un instant de détente. Un cours de "roller dance" attend Emilie et Stéphanie mais cela n'a pas l'effet escompté… C'est la panique à bord : apprendre une chorégraphie, perchées sur des patins à roulette n'est pas une mince affaire. Martika et Umberto préparent l'anniversaire de Gioia, qui fête ses 1 an dans le Sud de la France. La fête se déroule sur le thème d' "Alice au pays des merveilles" entourée de la famille et des amis. Hillary et Giovanni s'apprêtent eux à prendre un avion pour la France, leur mariage étant à Bordeaux dans quelques jours ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 13