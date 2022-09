Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 14

Un double événement attend Julia et Maxime lors de leurs vacances dans le Sud de la France : les 1 an de leur fils Vittorio, et le mariage d'Hillary et Giovanni ! Tiziri se remet de l'organisation des 18 ans de sa sœur et profite de quelques jours de vacances dans le Sud avec ses enfants. Au programme : des activités pour apprendre aux enfants à se canaliser avec une balade en poney. J-4 avant le mariage, Hillary et Giovanni vont quitter leur maison de Dubaï pour rejoindre le lieu du mariage en France. Malheureusement, avant de partir, Giovanni se fait renverser par une voiture devant chez lui... Sa vie n'est pas en danger, mais le mariage risque d'être compliqué... Comment vont-ils surmonter cette épreuve ? Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 14