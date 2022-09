Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 15

Mission tortilla à l'espagnole chez les Queijo, une recette à tester pour Rym afin qu'elle puisse l'ajouter à son livre de cuisine. La petite famille se prépare à partir en Espagne pour faire découvrir les origines de Rym à Vincent et leurs deux filles. Dans le Sud de la France journée shooting photo pour les 1 an de Zélyana. Son papa Dadinho va rejoindre Camille et sa fille mais ce n'est pas aussi facile qu'aux précédents shooting : Zélyana est une pile électrique. Tiziri elle aussi profite du Sud pour les vacances. Mais avant tout elle s'apprête à participer à un podcast qui relate la vie des femmes de sportifs de haut niveau. Émilie est, elle, en plein challenge professionnel ! C'est un rendez-vous avec Unsal, responsable d'une grande surface pour lui permette de livrer ses produits de sa marque de compléments alimentaires dans la grande distribution qui l'attend. Journée d'installation pour marketer ses produits : comment et où les placer ? Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 15