Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 16

Une journée haute en surprise pour nos mamans. Julia et Maxime emmènent aujourd'hui leurs enfants dans un élevage de lamas. Pour leur plus grand bonheur il se retrouvent en immersion totale avec eux. Luna est aux anges même si Julia est de son côté plus réticente. Neymar, a lui prévu de redonner à sa femme confiance en elle. Il décide de lui offrir et faire essayer des vêtements dans lesquels il aimerait la voir comme aux premiers jours de leur rencontre. Nacca uant à lui s'efforce de réunir dans un seul plateau tous les aliments interdits pendant la grossesse d'Eloise qu'elle rêvait de déguster. Plateau de charcuterie, fromage, sushi ou encore foie gras, rien n'est laissé des côté ! Plus au Nord, Stéphanie a choisi un lieu insolite dans lequel passer la nuit pour profiter de Lyam, avant qu'il ne passe la semaine chez son père. Direction une chambre dans une bulle gonflable en hauteur au milieu des bois. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 16