Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 17

Les passions des parents sont souvent un fantasme pour leurs enfants... Benoit tente aujourd'hui de mettre Adriann au football, lui qui a tant pratiqué ce sport, se voit couper l'herbe sous le pied quand il se rend à l'évidence : son fils n'y trouve aucun intérêt à date. Jesta et Benoit : les heureux parents d'Adriann et Juliann mais ils avant tout un couple. Au programme : un moment complice de qualité. Ces deux compétiteurs dans l'âme vont se lancer dans une partie endiablée de bowling. Autre activité ludique pour les enfants de Julia : peinture avec le corps sur une toile au sol géante et mini-golfsur le thème du cinéma pour les enfants de Sarah et Benjamin. A Dubaï bonne nouvelle : Giovanni sort enfin de l'hôpital. C'est un soulagement, l'opération s'est bien passée. Il ne peut cependant toujours pas poser le pied par terre. Et le périple pour arriver jusqu'au lieu de la cérémonie est loin d'être fini... Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 17