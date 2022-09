Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 18

L'escapade en forêt touche à sa fin pour Stéphanie et ses deux enfants. Cette nuit dans la bulle leur aura permis de se retrouver pour un moment unique et de créer des souvenirs en famille. Il est désormais temps de rentrer pour le bilan hebdomadaire de sa marque de vêtements et promouvoir la nouvelle collection ! Encore dans le sud de la France en vacances, nos 3 mamans tentent de profiter de leur pays d'origine où elles ne résident plus. Mia s'éclate dans un parc en plein air, à faire de la tyrolienne, après être passée sous les doigts de fée d'Éric, le coiffeur de la famille ! Julia et Maxime font eux patauger Vittorio qui s'épanouie pleinement dans l'eau. C'est plus compliqué pour Tiziri, la nuit a été longue... Isaho se plaint d'un mal de ventre qui ne passe pas. Plus de peur que de mal, les vacances peuvent reprendre, le médecin n'annonce rien d'alarmant ! Du côté de Rym et Vincent, c'est la baby shower d'alma qui est en préparation. L'occasion de fêter ses 6 mois de "guerrière", après sa naissance prématurée et ses problèmes de santé à la naissance entourée de Kelly et Daniella. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 18