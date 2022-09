Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 19

Jour de fête : Valentina fête son premier mois anniversaire. Éloise et Nacca en profitent pour inviter la maman de Nacca au restaurant, ainsi que Camille, notre autre Maman et Célèbre de l'émission ! Les enfants toujours à l'honneur, Rym accueille chez elle Kelly et Daniella pour la baby shower d'Alma. L'occasion de se revoir, partager et échanger de bons conseils sur leur rôle de mamans. Pour Jesta et Benoît c'est aussi un grand jour, toujours en relation avec leurs enfants. Ils ont décidé aujourd'hui de se faire tatouer l'heure de naissance de leurs deux fils : Adriann et Juliann, afin d'avoir leur premier tatouage en commun pour ancrer leur amour pour eux. Seul débat : le positionnement du tatouage, seule peur : la douleur ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 19