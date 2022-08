Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 02

À Toulouse, Jesta et Benoît préparent la rentrée à l'école de Juliann qui devient chaque jour de plus en plus propre : au revoir les couches ! À l'approche de ses 3 ans, l'organisation de son anniversaire a sonnée. Juliann a les idées bien arrêtées et connaît déjà ses envies : un anniversaire sur le thème de la Pat'Patrouille et des dinosaures. L'objectif pour Jesta et Benoît cette année : marquer le coup. Martika et Umberto de leur côté, respirent le grand air dans leur maison de vacances à Alicante, en Espagne. Mia grandissant, elle se forge un caractère pas facile à gérer tous les jours pour ses parents. Ils sortent donc tous les deux ce soir pour la première fois depuis leur arrivée en Espagne, l'occasion d'un dîner en tête à tête. Les projets de la rentrée sont au cœur de la discussion. Un objectif précis : trouver leur future nouvelle maison à Dubaï, pour ensuite avancer dans l'organisation du mariage. À Liège, Stéphanie s'apprête à recevoir le trophée de la meilleure influenceuse belge, une consécration pour notre maman. Rym et Vincent eux, reçoivent l'aide de Naouel, une sage-femme de nuit qui va leur permettre d'instaurer une routine pour le coucher. Maria Valentina a du mal à passer des nuits sans réveiller ses parents, fatigués, ils découvrent les bons réflexes à adopter. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 02.