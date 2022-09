Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 20

Les derniers rayons de soleil sont au rendez-vous en Belgique ! Lyam Charlize et la mère de Stéphanie profitent de la fin des vacances sur la côte, à Knoke Le Zoute. La Rosalie belge sera l'activité du jour de la petite famille : "Le Cuistax", un petit véhicule à pédale qui leur permet de s'extasier le long de la baie. Un moment de bonheur simple en famille. Plus au vert, Julie emmène sa petite famille à la montagne. Au programme : visite de la bergerie pour nourrir les agneaux au biberon par Gianni. Camille suit au pied de la lettre les conseils de Julia et profite d'un moment privilégié avec ses abonnés via un live sur ses réseaux sociaux pour un questions/réponses entre mamans : douleur de dents, péridurale, rien n'est épargné ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 20