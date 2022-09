Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 21

Comment faire du fromage à partir du lait de brebis ? La découverte de la bergerie continue pour Gianni. Après la traite, le lait caillé est transformé en tomme de brebis par Stéphane, de quoi émerveiller toute la petite famille ! La rentrée approche et Stéphanie a toujours le même rituel : choisir la tenue de Lyam. Mais le jeune garçon en a décidé autrement et son comportement finit par la faire craquer ! Dans le Sud, Tiziri donne rendez-vous à sa copine Noémie, aussi femme d'un joueur d'Aston Villa, Frédéric Guilbert, comme Lucas. Toutes les deux partagent le même quotidien, les difficultés d'une vie en mouvement permanent et les plaisirs de profiter constamment de ses enfants ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 21