Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 22

Le jour tant attendu approche ! Hillary et Giovanni ont organisé un dîner de répétition pour accueillir leurs invités, la veille de leur mariage. Bonne nouvelle tout est presque prêt et la jambe de Giovanni trouve sa place facilement dans le décor. À Paris, Neymar a préparé une surprise après la séance de dédicace du livre de Kelly. "Ambition reconquête", et quelle reconquête ! Neymar surprend Kelly en la demandant en mariage devant la Tour Eiffel, l'émotion est à son comble... À Toulouse, Jesta et Benoit voient leur fils aîné Juliann grandir. Il développe un petit caractère ! Entre la peur du noir, la première utilisation du pot à la maison et le refus d'aller se coucher, c'est un garçon qui grandit. Premier réveil en Espagne pour Rym et Vincent, des vacances qui promettent une déconnexion totale. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 22