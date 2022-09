Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 24

Aujourd'hui c'est une lourde tâche qui est confiée à Neymar : refaire la couleur de cheveux de sa femme Kelly pour faire disparaitre les cheveux blancs ! L'occasion pour Kelly de prendre soin d'elle, mais cela ne s'arrête pas là, elle enchaîne sur un cours de sport, le trampoline, qu'elle pratique depuis 8 mois. À Bordeaux, Hillary est escortée par son père jusqu'à son futur mari, qui l'attend pour la cérémonie de mariage. À l'unisson ils se sont dit "OUI". Petite Perle, leur chien, a le privilège de leur apporter les alliances, afin d'officialiser leur union. De moindre ampleur mais un jour spécial attend aussi Juliann : c'est la visite de sa nouvelle école ! Un étape de plus dans la vie du petit garçon de Jesta et benoit. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 24