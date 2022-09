Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 25

"Aujourd'hui c'est le premier jour du reste de notre vie", Hillary et Giovanni se réveillent de leur première nuit en tant que mari et femme. Ils vont également pouvoir continuer de profiter de leurs invités car ce midi un brunch est prévu ainsi qu'une journée piscine. Seule interrogation : le soleil sera-t-il au rendez-vous ? Lyana s'essaie à la danse, son papa n'étant toujours pas persuadée des bienfaits de ne pas mettre sa fille à la crèche, Kelly tente de lui prouver le contraire ! Danse latine ou danse classique, ce n'est pas ce qui intéresse le plus Neymar... Premier tri de vêtements pour Éloise et Nacca, afin de libérer son armoire pour laisse place aux vêtement 3 mois. Son body de naissance, son body pour sa première photo officielle... un moment rempli de nostalgie pour les parents de Valentina. Il faut donc refaire sa garde-robe avec des vêtements à sa taille. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 25