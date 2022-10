Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 26

Le week-end "Glamping" à Hossegor prévue par Sarah débute ! Sont conviés Émilie et son fils Menzo. Cette dernière ne s'attendait pourtant pas au même week-end prévu par Sarah : au programme aventure et sport. Elles ne perdent rien pour attendre et enfilent leur combinaisons pour un cours de surf en bonne et due forme ! Heureusement qu'un pique-nique en bord de mer est à la clé, après cette activité physique. À Bordeaux, Hillary a orchestrée une belle surprise à sa mère et la maman de Giovanni, sa belle-mère. Elle leur offre ses deux robes de mariée, portées pendant les 2 cérémonies. Daniela Martins, maman d'Éléa, Valentin et Martin profite d'un moment en famille au Musée de l'Illusion de Paris, de quoi ravir toute la petite famille ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 26