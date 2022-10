Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 27

Il est temps de tout replier après ce fabuleux pique-nique en bord de mer, à Hossegor pour la petite famille de Sarah et d'Émilie. Place au "glamping" : un mode d'hébergement touristique en pleine nature associant le confort au respect de l'environnement. C'est émerveillées qu'elle découvrent leur campement pour la nuit, un havre de paix caché dans une forêt de bambou. Seul bémol : les insectes qui cohabitent dans la tente. Dans le Sud, Julia et Maxime font faire un parcours de motricité à Vittorio qui, ça y est : marche ! Il fait ses premiers pas, pour la plus grand fierté de ses parents. Benoît a lui tout une autre activité de prévue pour son fils Juliann : dormir à la belle étoile dans une tente, mais dans leur propre jardin, à la différence du "Glamping". Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 27