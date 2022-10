Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 28

Le week-end "Glamping" se poursuit pour Sarah, Émilie et les garçons avec un cours de yoga. De quoi ravir les mamans, car il s'agit d'un temps calme où la professeure de yoga arrive à les maintenir calme, Namasté ! Pour les 1 ans de Vittorio, Maxime et Julia veulent faire les choses en grand. Comme à leur habitude ils veulent marquer le coup : déco, maquilleuse, catering et musique sont au rendez-vous sur le thème du "Safari". En région parisienne Neymar a toujours la même idée derrière la tête : un troisième enfant. Mais Kelly a une toute autre version du troisième "enfant", elle voudrait adopter un petit chien, un Cavalier King Charles. Au plus grand bonheur des enfants ! Chez Julie Ricci, surprise pour les garçons : cours de pâtisserie dans la boulangerie du quartier. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 28