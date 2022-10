Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 29

Le prince Vittorio fête son anniversaire entouré de ses proches, de retour dans le Sud de la France. 1 an de bonheur depuis sa naissance que vit la petite famille de Julia. Les autres enfants font leur rentrée ! Avec un peu plus d'un an, pour Zélyana un cours d'éveil s'impose, à condition qu'elle soit elle aussi d'accord... Ce n'est pas gagné, la préparation du goûter elle, plus précisément un gâteau au chocolat, s'annonce plus intéressante. Du côté de chez Rym et Vincent, Maria Valentina va rentrer dans le bain de l'école un peu avant l'heure elle aussi. Cette année elle entre en classe d'éveil, préparatoire à la maternelle. Après 2 ans, 24 heures sur 24 avec ses parents, il est l'heure d'apprendre avec d'autres enfants. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 29