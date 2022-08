Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 03

Tiziri fait son arrivée dans l'aventure Mamans & Célères ! Jeune maman d'Isaho, 3 ans, et Inaya, 18 mois, elle a fait le choix de s'occuper à plein temps d'eux, à Londres. Elle est également femme de Lucas Digne, joueur de l'Aston Villa FC. Alors que son mari assure sur le terrain, elle mène une vie à 100 à l’heure avec ses enfants. À Dubaï, Julia et Maxime, heureux parents de Luna et Vittorio voient leur fils grandir, lui qui va bientôt faire ses premiers pas. Avant de trouver une crèche, Maxime tente de trouver un moyen pour faire arrêter le sein à Julia. Celle-ci compte bien conserver ces moments de tendresse, et n'est pas encore convaincue. Emilie Nef Naf passe un moment mère-fille avec Maëlla, en goutant des spécialités asiatiques, des produits atypiques qui sont sa dernière lubie. Sarah à Genève, fête aujourd'hui son anniversaire ! Son mari Benjamin et ses enfants Tao et Damian lui organisent une surprise : un "spa maison" avec masque et massage des pieds. Et cerise sur le gâteau : un pique-nique au parc... mais sans bougies ! Camile dans le Sud de la France participe à l'éveil de Zélyana, bientôt un an et demi : coloriage et éveil au programme avant de retrouver Stéphanie et Emilie à Paris pour le lancement du deuxième livre de Jesta. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 03.