Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 30

Après leur mariage de rêve au château, à Bordeaux, toute la famille Chti est réuni en camargue pour profiter de quelques jours au camping. Du rêve à la réalité, il est temps de profiter des plaisir du quotidien pour nos jeunes mariés. Pas forcément très simple quand Giovanni doit se déplacer en fauteuil roulant... Julie, prépare la rentrée des garçons ! Gianni rentre en moyenne-section et Giovann a lui aussi hâte de pouvoir l'accompagner. Une bonne raison pour avoir un nouveau cartable. C'est aussi le cas pour Tao, qui à la surprise de ses parents Benjamin et Sarah fait son choix très rapidement. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 30