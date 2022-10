Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 31

Kelly a décidé d'adopter un chien pour rendre plus autonome ses enfants. Bienvenue dans la Chipie ! Lyam saute de joie, plus que ravi de cette nouvelle. Le fameux troisième enfant tant attendu par Neymar est arrivé, même si ce n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait...Rentrée time avec organisation, et ce n'est pas ce qui rime avec Émilie. Au programme : vider les anciennes affaires et intégrer les nouvelles affaires aux cartables en tout dernière minute. Une dernière rentrée des classes est encore à préparer, celle de Mia. C'est le grand changement, Umberto et Martika ont décidé de revenir en France et ne pas retourner à Dubaï. Nouvelle école, nouvelle classe nouvelle langue : que de changements pour Mia ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 31