Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 32

C'est la rentrée pour les garçons aujourd'hui. Après avoir attendu ça tout l'été, Gianni est finalement stressé de rentrer en moyenne section. Il pleure à chaudes larmes et appréhende ce changement d'habitudes... Lyam est lui aussi stressé de ce nouveau départ ! Un deuxième CP se prépare pour l'aîné de la famille. Et pour son premier jour, c'est Neymar qui s'occupe du look de son fils. Un grand jour aussi pour Juliann, premier jour d'école, riche en émotions pour Jesta et Benoit. Mais c'est Sarah qui est la plus émue, elle ne peut contenir ses larmes et fond au moment de voir ses petits bonhommes faire leur rentrée. Et les enfants à l'école, il est temps de se mettre au travail aussi pour les parents, entre sport et business, c'est un quotidien à 100 à l'heure ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 32