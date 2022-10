Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 33

Nouvelle vie, nouvel appartement pour Martika et Umberto ! Après avoir pris la décision de ne pas retourner à Dubaï, c'est dans le Sud de la France qu'ils ont déposé leurs valises. Ils vont ainsi pouvoir retrouver leurs anciennes habitudes. Activité favorite des enfants : préparer le goûter avec maman. Isaho devient un vrai chez en aidant Tiziri à pâtisser, au menu : gâteau au chocolat. Et c'est pour le plus grand plaisir de Lucas Digne, qui est affamé après son entrainement de foot. Ce papa poule est souvent très occupé par son activité professionnelle sportive, il profite donc encore plus des retrouvailles avec les enfants. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 33