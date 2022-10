Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 34

À Liège, c'est le premier réveil pour Stéphanie et les enfants dans leur nouvelle maison. La nuit s'est visiblement bien déroulée au vu de la bonne humeur de Lyam qui, pour le plus grand bonheur de sa mère, lui apporte le petit déjeuner au lit ! Au programme aujourd'hui : coiffeur pour la petite famille. Lyam, qui a plus d'un tour dans son sac a prévu d'amener une règle pour que sa crinière reste intacte. En revanche Charlize n'est pas prête d'avoir une nouvelle coupe... En région parisienne Kelly et Rym vivent les premiers jours de rentrée pour leurs filles. Rym a mis à l'école Maria Valentina pour la première fois, un grand changement pour le quotidien. Ils vont avoir un peu plus de temps avec Alma, et entamer un process de motricité. Celui-ci est déjà bien avancé avec Lyana, qui réussit haut la main son exercice de rentrée ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 34